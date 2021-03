Lockdown-Fotoprojekt: Wie sich die Beziehung zum Zuhause änderte

Noch bis Samstag sind sie in der Schau "Tell me, how was your day? Fragments of a trapped soul" ("Sag mir, wie war dein Tag? Fragmente einer gefangenen Seele") in einer Galerie in der Brigittenau zu sehen. Die Aufnahmen sind mit Worten oder Sätzen versehen, die die abgebildete Szene oder das gezeigte Objekt erklären.

Öffentliche Privatheit

Während ihrer "Gefangenschaft" war für Loureiro am prägendsten, dass die Grenze zwischen öffentlich und privat fortwährend verschwommen ist - Stichwort Videokonferenzen. "Plötzlich konnte jeder meinen Raum sehen", sagt sie im Gespräch mit dem KURIER.