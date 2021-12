Lobautunnel-Aus: Ludwig will mit Juristen prüfen, Grüne und Neos jubeln

Bund, Wien und Niederösterreich müssen die frei gewordenen Mittel umleiten und einen Öffi-Turbo für die Ostregion zünden, betont Emmerling. "Besonders braucht es jetzt attraktive, die Stadtgrenze überquerende Alternativen für Pendler und eine Aufwertung der S-Bahn Verbindungen in die Stadt."

Junge Rote nicht aut Ludwig-Linie

Und auch die SPÖ-Parteijugend begrüßt die Entscheidung der Ministerin: Sie sei "ein Erfolg der monatelangen Proteste von vielen jungen Menschen", betont SJ-Wien-Vorsitzende Rihab Toumi: "Wir sagen: Ein Baustopp alleine ist viel zu wenig. Es braucht jetzt klare, klimafreundliche Alternativen, um die Verkehrsprobleme in der Donaustadt zu lösen.“

Grüne jubeln

Groß ist die Begeisterung naturgemäß bei den Wiener Grünen, die seit jeher - auch in ihrer Zeit in der Stadtregierung - gegen das Projekt waren: „Heute ist ein Jubeltag für den Klimaschutz und die gesamte Klimabewegung. Die Entscheidung gegen den Lobautunnel ist richtig und vernünftig. Sie bestätigt all jene, die sich für echten Klimaschutz und eine Verkehrswende in Wien einsetzen. Ein Festhalten an diesem uralten fossilen Großprojekt ist mit Erreichung der Klimaziele einfach nicht mehr vereinbar“, sagen die beiden Parteivorsitzenden Judith Pühringer und Peter Kraus.