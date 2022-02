Literaten auf der Poetry-Slam-Bühne: Die Popstars unter den Poeten

Liebes Tagebuch

Unter dem Motto „Stell dich deinen Jugendsünden“ lesen Teilnehmer aus ihren echten Tagebüchern vor. Das nächste Mal am 20. März im TAG

(6., Gumpendorfer Straße 67). www.liebestagebuch.at

Platzhirsch

Textstrom ist der dienstälteste Slam in Wien. Geslammt wird monatlich in der Brunnenpassage am Yppenplatz. Das nächste Mal am 19. März. www.textstrom.at

Seifenoper

Poetry Slam trifft „Gute Zeiten schlechte Zeiten“: Im Café 7*Stern (7., Siebensterng. 31) gibt es einmal im Monat unter dem Namen „Sinn & Seife“ Texte aus einer siebenköpfigen WG. Nächster Termin: 23. März. fomp.kupfticket.at/sinnseife

Zum Ausprobieren

Der Slam B, „The Slam to Be“

richtet sich explizit an alle, die das Slammen mal ausprobieren wollen. Die nächste Chance ist am 18. März im Literaturhaus Wien (7., Zieglergasse 26a). www.slamb.at

PowerPoint-Karaoke

Teilnehmer bekommen eine PowerPoint-Präsentation zugeteilt und müssen dazu improvisieren. Wieder am 3. März im Aera (1., Gonzagagasse 11). www.fomp.kupfticket.at/ppk