Liesingbach: Die Stadt holt sich ein Stück Natur zurück

„Eine Flussautobahn in engem steinernen Korsett“ sei der Liesingbach früher gewesen, meint die für Gewässer zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ). Doch mit der von Stadt und Bund finanzierten Renaturierung wird er immer mehr zum Naherholungsgebiet – wie am ersten Teilabschnitt in Rodaun bereits zu sehen ist.

Der naturnahe Rückbau des Liesingbachs ist ein Projekt, das noch Jahre in Anspruch nehmen wird. Bis 2027 soll der insgesamt 9,2 Kilometer lange, derzeit noch hart verbaute Abschnitt zwischen Kaiser-Franz-Josef-Straße und Großmarktstraße, um 16 Millionen Euro renaturiert werden. Steinerne Ufer werden abgetragen, Mäander und Inselchen geschaffen, stellt Sima in Aussicht.

Lebensraum und Naherholungsgebiet

Damit der Liesingbach zum Leben erwacht, muss er ökologisch funktionsfähig sein. Dafür bedarf es einer naturnahen Flusssohle, einer abwechslungsreichen Ufervegetation sowie Buchten und Ruhewasserzonen.

Wie am bereits fertiggestellten 300 Meter langen Teilstück zwischen Liesinger Platz und Rudolf-Waisenhorn-Gasse zu sehen ist, werden im Zuge der Renaturierung Ufer abgeflacht, natürliche Sedimente eingebracht, Steine und Wurzelstücke versetzt sowie verschiedene Weidenarten im Uferbereich gepflanzt.