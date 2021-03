Tauchschule in Liesing: Ein neuer Ort zum Untertauchen

In der Tauchschule ist es warm, die Luft fühlt sich fast wie in den Tropen an. Bald schon werden in dem Becken im Erdgeschoß Tauchschüler praktischen Übungen durchführen. „Dazu zählt auch, die Taucherbrille unter Wasser abzunehmen“, sagt Brustmann.

Theorie und Praxis

Zuvor nehmen die Kursteilnehmer in den Seminarräumen in der oberen Etage Theoriestunden. Auf das Training im Becken folgt das Freiwassertraining: „Das findet in einem österreichischen See, aber gerne auch auf den Malediven, auf Malta oder in Kroatien statt“.