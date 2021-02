Eistaucher auf der Jagd nach dem perfekten Schnappschuss

Tauchen ist nicht einfach, schon gar nicht mit Kamera – und noch weniger in eiskaltem Wasser. Dennoch wirft sich Martin Schrack auf der Jagd nach spektakulären Bildern regelmäßig in Seen, zuletzt in den Pichlinger See in Oberösterreich.

Besonders „Schwarzeis“ – eine Eisschicht am See, auf der kein Schnee liegt und somit durchsichtig ist – liefert tolle Bilder. Doch Vorsicht: Schrack hat diesbezüglich zwei Ausbildungen in der Tasche. Er weiß also, wie man im eisigen Wasser sicher unterwegs ist.