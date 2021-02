Magnetfischen: Stille Wasser sind tief – und bergen „Schätze“

Geschichten im Wasser

„Wir machen es, um die Umwelt zu schützen, weil es Spaß macht, verkauft wird nichts“, sagt Vacariu. Aber was ist so reizvoll an der

Freizeitbeschäftigung? Erstens geht man – anders als beim echten Fischen – selten mit leeren Händen nach Hause. Und zweitens sind die Spannung und die Frage danach, was wohl diesmal am Magneten hängen könnte, enorm: „Oft findet man Handys hier in der Kanal-Party-Zone“, sagt Vacariu. Was war der aufregendste Fund? „Ein Safe im Wien-Fluss – der war natürlich leer“, sagt er. Von den Schatzsuchen gibt es Videos, diese postet er in der von ihm gegründeten Facebook-Gruppe (Magnetfischen Österreich). 250 Fans hat er.