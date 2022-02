Letzte Chance für das Bellaria Kino

Brigitte Bierlein erinnert sich besonders gerne an „Brot und Tulpen“. In der italienischen Komödie aus dem Jahr 2000 wird Hausfrau Rosalba von ihrer Familie auf einer Autobahnraststation vergessen, was sie nicht weiter stört, weil sie Reißaus nimmt – nach Venedig.

Die Bundeskanzlerin a. D. hat diesen Film (und nicht nur den) einst im Bellaria Kino gesehen. Und ist jetzt eine jener Prominenten, die die Rettungsaktion für das 2019 geschlossene Kino unterstützen.