Neue Ideen sollen das Bellaria Kino retten

Nostalgiker dürfen vorsichtig optimistisch sein, aber wirklich nur ein bisschen.

Denn es gibt tatsächlich Interessenten, die das Bellaria Kino retten wollen. Oder zumindest in etwas anderer Form weiterleben lassen möchten. Aber dazu etwas später, jetzt noch einmal kurz zur Vorgeschichte:

Wie der KURIER berichtete, schließt das Bellaria Kino Ende Dezember nach 107 Jahren. Letzter Spieltag ist der kommende Donnerstag (19. Dezember). Dass nach so langer Zeit nun doch das Ende naht, hat einen einfachen Grund: Das ganz alte Publikum stirbt aus, das junge kommt nicht nach.

Und weil Betreiber Erich Hemmelmayer nicht Geld in etwas "hineinbuttern" will, das nicht mehr funktioniert, hört er auf. Der Aufschrei in Wien war groß – und ist es noch.