Leih-E-Scooter in Wien: Ab 1. September gelten strengere Regeln

Vorweg mussten die Betreiber eine „eidesstattliche Erklärung zur Erfüllung aller technischen Voraussetzungen“ vorlegen, heißt aus dem Büro von Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). Ab 1. September werde zudem die "konforme Umsetzung" stichprobenartig überprüft.

Strenge Kontrollen beim Parken von Scootern

Kontrolliert werden nach wie vor auch die neuen Regeln, die das Fahrverhalten und – vor allem – das Parken betreffen. Überprüft wird das seit 1. Juni von der Parkraumüberwachung. Gestraft wird ebenfalls seitdem. Waren es bis Anfang August noch 7.000 Strafen, ist die Zahl nun auf 11.000 angestiegen, heißt es von der Stadt. Die Strafen – in Höhe von 25 Euro – werden von der Stadt zunächst an die Betreiber übermittelt, die den Betrag in voller Höhe an die Nutzerinnen und Nutzer weiterverrechnen.

➤ Mehr dazu: Falsch geparkte Leih-Scooter: Schon 7.000 Anzeigen