Laptop nach Frau geworfen und sie mit Tod bedroht: Festnahme in Wien

Am Montagnachmittag alarmierte eine Frau die Polizei und gab an, dass sie ihr Lebensgefährte sie im Zuge eines Streits mit dem Umbringen bedroht habe.

Die 36-Jährige meldete sich von ihren Eltern, wohin sie aus der gemeinsamen Wohnung in Wien-Simmering flüchtete. Beim Streit soll der 41-Jährige einen Laptop nach ihr geworfen sowie Einrichtungsgegenstände demoliert haben.

Die Polizei eilte mit Unterstützung der Wega zur Simmeringer Wohnung und nahm dort den aggressiven 41-Jährigen im Innenhof fest. Er weigerte sich gegen die Festnahme, weshalb Beamte der Wega Körperkraft angewendet haben, um den Mann zu fixieren.

Gegen den Österreicher wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Hilfe für Betroffene

Gewalt von Männern gegen Frauen gibt es in allen sozialen Schichten, Nationen, Familienverhältnissen und Berufsgruppen. Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für jedes Opfer von Gewalt und duldet keine Gewalt, gleichgültig in welcher Form. Der Polizei-Notruf (133) ist jederzeit für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder von Gewalt betroffen sind, erreichbar. Das Landeskriminalamt Wien, Kriminalprävention, bietet zusätzlich Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.

Hilfe für Gewalt-Betroffene gibt es auch unter dem 24-Stunden Frauennotruf (01/71719), der Frauenhelpline (0800/222 555) und dem Frauenhaus-Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser (05 77 22). Auch Männer erhalten in Krisensituationen rund um die Uhr unter dem Männernotruf (0800/246 247) oder unter der Männerinfo Hotline (0800/400 777) Hilfe.

