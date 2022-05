Die Wiener Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann, der vor genau einem Monat eine Frau in Wien-Ottakring zuerst geschlechtlich genötigt und dann ausgeraubt haben soll.

Wie die Polizei am Dienstag mitgeteilt hat, steht der Mann im Verdacht, am 30. April gegen 15.30 Uhr eine 39-Jährige am Heimweg von ihrem Lebensmitteleinkauf verfolgt zu haben. Vor dem Haustor in der Gablenzgasse dürfte er der Frau Hilfe angeboten haben, was sie jedoch ablehnte. Der Unbekannte soll sie dann von hinten umklammert und sich an ihr gerieben sowie am Oberschenkel berührt haben.

Geld geraubt

Kurze Zeit später soll er von der Frau abgelassen haben und konnte flüchten. Erst in ihrer Wohnung bemerkte die 39-Jährige, dass ihre Geldbörse fehlt. Vor dem Hauseingang konnte sie diese finden, jedoch fehlte Bargeld im unteren dreistelligen Eurobereich.