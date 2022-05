Berauschter Einbrecher in Wien auf frischer Tat ertappt

Im Bereich der Heinestraße in Wien-Leopoldstadt hörte am Sonntagnachmittag ein Pensionist Geräusche aus einer Wohnung, in der sich momentan eine Baustelle befindet.

Er rief sofort die Polizei und nahm nach dem Anruf beim Notruf den Schlüssel der Wohnung, der aufgrund der Bauarbeiten im Postkasten hinterlegt war, und sperrte die Tür zu.

Kurze Zeit später konnten die Beamten einen 27-Jährigen in der Wohnung vorläufig festnehmen. Der Bosnier war offensichtlich durch Drogen beeinträchtigt und wurde nach der Vernehmung auf freiem Fuß angezeigt.

