40-Jährige bei Unfall zwischen Moped und Pkw in Wien-Döbling verletzt

Am Sonntagnachmittag fuhr ein 78-Jähriger mit seinem Pkw die Döblinger Hauptstraße stadtauswärts und wollte nach links in die Billrothstraße einbiegen. Wegen Rotlicht hat er sein Fahrzeug am Linksabbiegestreifen angehalten.

Zur selben Zeit fuhr eine 40-Jährige mit einem Moped bei den angehaltenen Fahrzeugen vorbei und hielt vor dem Fahrzeug des Pensionisten an. Laut Polizei kam es beim Abbiegevorgang zu einem Zusammenstoß, wodurch die 40-Jährige zu Sturz kam und sich verletzte.

Mit vermutlich leichten Verletzungen wurde die Frau von den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung ins Spital gebracht.

