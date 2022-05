Mann soll Freundin in Wien geschlagen und gebissen haben: Festnahme

Am frühen Donnerstagabend verständigte eine Frau die Polizei und gab an, dass sie von ihrem Freund in Wien-Favoriten körperlich attackiert wurde.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, wartete die 43-Jährige bereits im Innenhof. In der Wohnung soll sie der betrunkene 24-Jährige geschlagen, getreten und gebissen haben. Kurze Zeit später erschien der Montenegriner im Stiegenhaus und soll sich äußerst aggressiv gegenüber der Frau und der Polizei verhalten haben.

Die Polizisten versuchten den Mann zu beruhigen, dieser verhielt sich jedoch weiterhin aggressiv und soll das Opfer mit dem Tod bedroht haben. Der betrunkene Mann – ein Alkotest ergab 1,36 Promille – wurde festgenommen und gegen ihn wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen. Die Frau wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: