Brutale Schlägerei vor Wiener Hotel: Ein Tatverdächtiger ausgeforscht

Ein Video aus der Wiener Innenstadt kursiert seit Tagen in den sozialen Netzwerken und sorgt für Furore. Die Aufnahme vom 25. Mai zeigt zwei Autos, die am Kärntner Ring in der Wiener Innenstadt stehen bleiben. Daraufhin steigen mehrere Männer aus und attackieren zwei Männer auf offener Straße.