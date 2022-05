Achtjähriger Bub in Wien-Meidling von Auto erfasst

Am späten Sonntagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Schönbrunner Straße in Wien-Meidling, bei dem ein achtjähriger Bub verletzt wurde.

Nach Angaben der Polizei fuhr gegen 17.15 Uhr ein 21-Jähriger mit einem Pkw die Straße stadteinwärts und wollte bei der Kreuzung mit der Meidlinger Hauptstraße nach links auf die Lobkowitzbrücke einbiegen.

In derselben Zeit fuhr im Beisein seines Vaters ein Achtjähriger mit einem Fahrrad auf dem Radweg der Brücke. Dort wollte er die Fahrbahn auf der Radfahrerüberfahrt überqueren. Dabei kam es auf der Überfahrt zu einem Zusammenstoß, wodurch der Bub zu Sturz kam und sich verletzt.

Vor Ort wurde der verletzte Bub von den Einsatzkräften der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

