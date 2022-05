Zwei Verletzte bei brutaler Schlägerei vor Wiener Luxushotel

Direkt vor dem Luxushotel Bristol neben der Staatsoper am Ring kam es am Mittwoch gegen 12 Uhr mittags zu einer wilden Schlägerei. Ein Video der Tat kursiert in den sozialen Netzwerken. Es zeigt zwei Autos, die am Kärntner Ring 1 stehen bleiben, daraufhin steigen mehrere Männer aus und attackieren zwei Männer auf offener Straße.

Nach mehreren heftigen Schlägen und Tritten steigen die Angreifer nur wenige Sekunden später wieder in ihre Fahrzeuge und flüchten - wobei sie eine rote Ampel ignorieren. Ihre Opfer - es soll sich um Taxifahrer handeln - bleiben schwer verletzt am Boden liegen. Passanten alarmieren die Polizei.

Ukrainische Kennzeichen

Die Polizei bestätigte den Vorfall. Und auch, dass die Täter Fahrzeuge mit ukrainischen Kennzeichen benutzt haben. Die Verletzten mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Fahndung nach den brutalen Schlägern läuft.