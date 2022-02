Kurzzeitige Störung bei "Alles gurgelt" in Wien

"Niemand gurgelt" hieß es für all jene, die am Montag in aller Frühe einen Corona-Test in Wien absolvieren wollten. Auf der Testplattform des Unternehmens Lead Horizon kam es zwischenzeitlich nämlich zu technischen Problemen. Da die Anmeldung nicht funktionierte, konnten weder Tests durchgeführt, noch Zertifikate abgerufen werden.

Au Twitter berichteten Nutzerinnen und Nutzer, dass sie mehrere Anmelde-Codes über E-Mail erhalten hätten. Der Test-Anbieter selbst informierte ebenfalls über die Social-Media-Plattform, dass es ein Server-Problem gab.

Seit 7.45 Uhr heißt es aber wieder "Alles gurgelt". Die Probleme sind mittlerweile behoben.