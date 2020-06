KURIER-Aktion: Was soll sich ändern auf der Mariahilfer Straße?

Ernst Taschl, Anrainer der in der Königsklostergasse lebt hat viele Vorschläge:

"Meine Meinung ist noch immer, dass die Linie 13A in beiden Richtungen durch die Neubaugasse geführt werden soll, auch wenn dadurch, zusätzlich zu den vielen Millionen die für die „VORLÄUFIGE NEUE FUSSGÄNGERZONE“ an Umbauten schon investiert wurden, noch geringe Kosten anfallen.

Dadurch wäre ja nur die Überquerung der Fuzo nötig und würde den Kernteil der neuen Fußgängerzone von dieser Last befreien. Die Linienführung des 13A wäre somit wieder logischer und begreifbar. Die Linie 13A an Samstagen umzuleiten ist wirklich keine Lösung. Es kennen sich dann die Einheimischen und die vielen Touristen nicht mehr aus, wie man wohin kommt.

Dass die Kernzone auf der Mariahilfer Straße für Radfahrer ebenfalls tabu sein soll, liegt wohl im Sinn der Sache.

Mein Vorschlag zur bedrohenden Verkehrsberuhigung den Seitengassen respektive in unserem Viertel war, dass man in der Windmühlgasse, Ecke Fillgradergasse eine Tafel aufstellen sollte: WOHNSTRASSE, Zufahrt nur für Anrainer und Lieferverkehr mit LKW.

Desgleichen bei der Einfahrt von der Mariahilfer Straße in die Königsklostergasse, denn auch von hier bekommen wir jetzt zusätzlichen Verkehr durch Parkplatzsuchende, die auf der Mariahilfer Straße nicht mehr stehen bleiben dürfen und natürlich in der Königsklostergasse, Einfahrt von der Gumpendorfer Straße.

Damit wäre auch das schon unzählige Male mit der Bezirksleitung besprochene Problem mit den Parkplatzsuchern der Nachtlokalszene in unserem Eckerl wahrscheinlich auch erledigt. Wir hätten dadurch auch weniger Lärm und könnten beim Schlafen wieder die Fenster offen lassen, was derzeit oft unmöglich ist. Vorausgesetzt, dass fallweise auch kontrolliert wird.