Kulturstadtrat Mailath-Pokorny vor Rückzug

Nach Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) dürfte der nächste Stadtrat aus Michael Häupls Team nun bald aus seinem Amt ausscheiden. Wie der KURIER vergangene Woche berichtete, soll Andreas Mailath-Pokorny, zuständig für Kultur und Sport, Gerüchten zufolge freiwillig seinen Sessel räumen und sich beruflich neu orientieren.

Eine offizielle Bestätigung war vorerst nicht zu erhalten. Dem Vernehmen nach soll Mailath-Pokorny einen Job im Ausland anstreben – was seine Sprecherin zuletzt allerdings nicht kommentieren wollte. "Der Stadtrat macht seinen Job sehr gerne", sagte sie.

Die Abgänge in der Stadtregierung sind Folge des Vorsitzwechsels in der Wiener SPÖ von Michael Häupl zu Michael Ludwig. Weitere Rochaden könnten folgen, denn Ludwig übernimmt am 24. Mai auch das Bürgermeisteramt und will mit einem teils erneuerten Regierungsteam an den Start. Im internen Duell um den Vorsitz gehörte Mailath-Pokorny zu jenen, die sich weder für Ludwig noch für seinen Konkurrenten Andreas Schieder deklarierten.

Mailath-Pokorny ist seit 2001 Stadtrat – zu Beginn seiner Karriere im Rathaus war er für Kultur und Wissenschaft zuständig. Nach dem Studium hatte er seine berufliche Laufbahn im Diplomatischen Dienst des Außenministeriums gestartet. Vor seinem Wechsel in die Stadtregierung arbeitete er unter anderem im Kabinett von Bundeskanzler Franz Vranitzky.