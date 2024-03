KI steht im polizeilichen Bereich bereits jetzt als eine Art "Co-Pilot" im Einsatz. Wie etwa bei der automatischen Übersetzung von Texten oder der Klassifizierung von Bildern. "Stellen Sie sich vor, Sie haben einen vermeintlichen Drogenboss. Dann kann man mithilfe von KI sehr schnell das Handy des Verdächtigen auf Bilder durchsuchen, die etwa Kokain zeigen", erklärt Gregory Mounier, Leiter des Innovation-Labors der europäischen Polizeibehörde Europol. Eine Arbeit, die bisher Ermittler für Tage, oder gar Monate blockierte. KI entmystifizieren Erinnert alles ein wenig an James Bond? Laut dem Franzosen sei genau das Gegenteil der Fall. Ihm gehe es darum, das Thema um Künstliche Intelligenz zu entmystifizieren. "Wir betreiben keine vorhersagende Polizeiarbeit, mit der sich errechnen lässt, wer, wann zum Täter werden könnte, oder wo sich Straftaten ereignen", erklärt Mounier. Die Künstliche Intelligenz werde zusammengefasst aktuell von der Polizei vor allem zu einem Zweck genützt: "Um Dinge schneller zu erledigen, als in der Vergangenheit." Synergien nützen In dem Innovation-Labor in Den Haag, in dem 22 Experten tätig sind, gehe es somit vor allem um eines: "Herauszufinden, was die Strafverfolgungsbehörden unsere Mitgliedstaaten benötigen und wie wir Synergien nützen können." Laut der Einschätzung von Mounier würde sich der Großteil der Europol-Partner danach sehnen, Künstliche Intelligenz zu nützen, um noch effizienter zu arbeiten.

Was ist was? Künstliche Intelligenz (KI) Unter Künstlicher Intelligenz versteht das österreichische Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) Systeme mit einem intelligenten (selbstlernendem) Verhalten, die ihre Umgebung analysieren und mit einem gewissen Grad an Autonomie handeln. ChatGPT Mit ChatGPT hat künstliche Intelligenz (KI) ein Gesicht bekommen. Der Textgenerator liefert mühelos Antworten auf sämtliche Fragen, verfasst in Eigenregie Emails oder schreibt Computerprogramme. Virtual Realtiy (VR) Bei Virtual Reality (VR) kann man in computergenerierte, virtuelle Welten eintauchen, die wie die echte erscheint. Mittels VR-Brillen wird diese Erfahrung noch intensiver.

Doch wie kann gerade die Polizei "richtig" und im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben KI einsetzen? Gibt es hier bereits Rahmenbedingungen? Die Antwort kommt schnell und überrascht. "Wir müssen ehrlich sein. Alles in Bezug auf KI passiert so schnell, dass wir die Antworten noch nicht haben. Aber das ist kein Grund, nur herumzusitzen. Man muss sich mit den richtigen Stakeholdern vernetzen, um diese zu finden." Einer davon: die Wissenschaft. Algorithmische Diskriminierung Antworten, die auch einen bisher kaum diskutierten Aspekt beinhalten müssten: Wie geht Künstliche Intelligenz mit Vorurteilen um? Siehe das Beispiel von Ben Affleck als Vorlage für den perfekten Polizisten. Ein weißer Mann. "Es gibt eine algorithmische Diskriminierung. Denken Sie an die automatische Gesichtserkennung. Bei dieser werden etwa dunkelhäutige Menschen als gefährlicher eingestuft, als andere", sagt Lutgarde Vanderwaeren, die bei der belgischen Polizei für das Thema Diversität und Inklusion zuständig ist. Bevor KI also wirklich bei der polizeilichen Arbeit zum Einsatz kommen kann, seien "moralische und ethnische Standards dringend erforderlich", betont auch die Direktion von Europol, Catherine de Bolle.

Keine KI-Alleingänge Entscheidend sei laut allen Experten, dass der Einsatz von KI durch die Polizei vor allem transparent zu erfolgen haben. "Die Bevölkerung muss weiter der Polizei vertrauen. Wir müssen lernen, unsere Arbeit dafür zu öffnen", erzählt Wenche Medin, Digitalbeauftragte der Schwedischen Polizei. Die auch unterstreicht: "Niemals darf die KI alleine Entscheidungen treffen. Immer, wirklich immer muss es den Faktor Mensch geben, der in den Prozess eingebunden ist." Polizeiliches ChatGPT Einer dieser Prozesse könnte dank ChatGPT künftig bei polizeilichen Ermittlungen dann etwa so aussehen: "Viele verschiedene Strafverfolgungsbehörden, liefern viele unterschiedliche Informationen zu einem Fall. Dann füttert man ein eigens erschaffenes polizeiliches ChatGPT-System mit all diesen Informationen und am Ende geht es quasi nur mehr darum, dass man mit seinem polizeilichen Co-Piloten chattet, die richtigen Fragen stellt und Antworten erhält", sagt Innvoation-Labor-Chef Mounier. Noch sei dies aber Zukunftsmusik.