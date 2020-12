Kreative Polizistin birgt Geldbörse aus Wienfluss

Die Börse war einer 76-Jährigen am 15. Dezember bei einem Ausflug in Wien gestohlen und vier Tage später bei der Stubenbrücke in Wien-Landstraße entdeckt worden. Zur Überraschung aller Beteiligten waren nicht nur die Dokumente der Pensionistin in der Brieftasche, sondern auch das Bargeld in der Höhe von 300 Euro. So konnte der Seniorin ihr Eigentum wieder komplett übergeben werden.

