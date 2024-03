"Kopftuch nicht erwünscht": Rassistische Stellenanzeige für Supermarkt

Ein "soziales Unternehmen", das Arbeitssuchende in Beschäftigung bringt, und auch ein Foto einer Muslima mit Kopftuch findet sich auf der Startseite: So wirbt die Personalvermittlungsfirma auf ihrer Homepage für sich.

SPÖ-Bezirksrat Muhammed Yüksek veröffentlichte einen Screenshot der E-Mail auf Instagram. Gesucht wird nach Personal für die Feinkostabteilung in einer neuen Billa-Filiale, die im April im 19. Bezirk eröffnen soll.

"Leider ist das Personal mit Kopftuch in diesem Bezirk nicht erwünscht", heißt es in der Nachricht an einen E-Mail-Verteiler innerhalb des Unternehmens.