Rassismus-Report: Weniger Meldungen - aber was sind die Gründe?

Zudem fehle es an Ressourcen, erklärte Isiba: Die Beratungsstelle hat nur noch an zwei Tagen in der Woche geöffnet und kann nur dann Meldungen aufnehmen.

Man dürfe sich von diesen Zahlen aber nicht täuschen lassen, betonte ZARA-Geschäftsführerin Rita Isaba bei der Präsentation des Rassismus Reports am Mittwoch: Die Dunkelziffer sei hoch, viele Opfer - gerade Kinder und Jugendliche in der Schule - würden sich nicht trauen, solche Vorfälle zu melden, weil sie befürchten, dass sich die Situation dann noch verschlimmert, sagte sie.

Hängen blieb bei einigen Medien, dass der Grüne Sozialminister einen Anti-Rassismus-Plan absagt. Der NAP liegt aber gar nicht in seiner Zuständigkeit, sondern in der von Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) im Kanzleramt.

"Tief verwurzelter Rassismus"

Auf die Absage angesprochen, betonte ZARA-Geschäftsführerin Isiba, der Verein werde sich "weiter dafür einsetzen, Österreich näher an eine rassismuskritische Gesellschaft zu bringen." Denn: "Wenn wir schon nicht die Unterstützung aus der Politik haben, haben wir zumindest die Unterstützung von Privatpersonen und Unternehmen."

Der Bericht zeige, "wie tief verwurzelt Rassismus in vielen Lebensbereichen in Österreich noch ist", so Isibas Fazit. Allen voran im Bildungssystem, am Arbeitsplatz, im Gesundheitssystem und im Kontakt mit der Polizei gebe es den größten Aufholbedarf.

1.708 Mal hat ZARA bei Meldungen von Rassismus persönlich beraten, 702 Mal rechtliche Maßnahmen und andere Interventionen gesetzt.

Die gemeldeten Fälle teilen sich wie folgt auf:

58 Prozent der Fälle finden im Online-Bereich statt,

Prozent der Fälle finden im Online-Bereich statt, 15,9 Prozent im "öffentlichen Raum",

Prozent im "öffentlichen Raum", 11 Prozent im Bereich Güter und Dienstleistungen,

Prozent im Bereich Güter und Dienstleistungen, 8,4 Prozent bei staatlichen Behörden und Institutionen,

Prozent bei staatlichen Behörden und Institutionen, 4,5 Prozent bei Kontakten mit der Polizei,

Prozent bei Kontakten mit der Polizei, 1,6 Prozent in Politik und Medien

Prozent in Politik und Medien und 0,4 Prozent in der Arbeitswelt.

Nur in 4 von 58 Fällen rassistischer Polizeigewalt wurden formale Beschwerden eingereicht. Zur neuen Ermittlungs- und Beschwerdestelle zur Aufklärung von Misshandlungsvorwürfen gegen Polizeibedienstete, die im Jänner die Arbeit aufgenommen hat, könne man derzeit noch nicht viel sagen. Auch wenn es Bedenken die Unabhängigkeit betreffend gebe, sei diese "nichtsdestotrotz ein wichtiger erster Schritt."