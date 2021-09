Königreich der Eisenbahnen: Ein kleines Stückchen heiles Wien

Im Obergeschoß der Ausstellung soll mittelfristig auf rund 1.000 ganz Österreich in Norm H0 – also im Maßstab 1:87 – entstehen. Mühevolle Detailarbeit für ein 40-köpfiges Team aus Elektrikern, Tischlern, Feinmechanikern, Architekturstudenten und Modellbauern. „Das ist Handarbeit, so etwas kann man nicht in China bestellen“, betont Direktor Filip Simek.

Und es sei „ein eigener Schlag von Leuten“, die hier „Gott spielen“ und die Kontrolle über ihre Welt behalten. Die Luftbilder von den zu rekonstruierenden Orten anfertigen, um die Verkehrswege detailgetreu planen zu können. Die zahllose Skizzen mit Flüssen, Gebirgen und Gebäuden zeichnen; die architektonische Details berechnen und ihre Miniatur-Orte mittels 3-D-Drucker Gestalt annehmen lassen.