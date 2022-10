Kochen in harten Zeiten: Wiens Bürgermeister im Fernsehen

"Immer mehr Haushalte kommen unter Druck, auch wegen der gestiegenen Lebensmittelpreisen und darauf zu reagieren ist wichtig. Deutlich zu machen, dass es mit eingeschränkteren Haushaltsbudget möglich ist, sich gesund und angenehm zu ernähren, ist großartig", sagt der Bürgermeister in dem TV-Format. Er will das TV-Format begleiten und das Resultat verkosten, sagt er in der ersten Folge. Locker wirkt die Moderation noch nicht.

Griessnockerl-Suppe, Fisolen, Gebackene Karfiol, Salat und Ananas bereitet der Wirt daraufhin in der ersten Folge zu. Die Produkte kauft er am Brunnenmarkt ein. "Perfekt, wenn es kalt draussen ist und es ist ein Fixum der Wiener Küche", kommentiert der Bürgermeister etwa die Verkostung der Suppe.

Noch ist seine Rolle in der Sendung nicht sonderlich klar. Bis 15. November werden jedenfalls Familien oder Wohngemeinschaften bis zu 6 Personen gesucht, die an der Sendung teilnehmen wollen.