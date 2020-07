Koalitionspoker: Mehr Macht für Ludwigs Juniorpartner

Dort stellt man sich bereits darauf ein, künftig mit einem Juniorpartner zu regieren, der diese Bezeichnung etwas weniger verdient als bisher. Um alle Ansprüche zu erfüllen, könnten bestehende Großressorts geteilt werden, also zum Beispiel Planung und Verkehr. Auch das Mega-Ressort von SPÖ-Stadträtin Ulli Sima (von Tierschutz über Umwelt bis zu den Wiener Stadtwerken) böte Betätigung für mehrere Regierungsmitglieder.

Unterm Strich könnte es dann mehr amtsführende, dafür weniger der (ob ihrer Sinnhaftigkeit umstrittenen) nichtamtsführenden Stadträte der Opposition geben.

Bildung mit Herzblut

Bei der SPÖ rechnet man damit, dass die Grünen die Bildung übernehmen wollen. „Das wird sehr schwierig. Das ist ein echtes Gestaltungsressort, an dem unser Herzblut hängt“, sagt ein SPÖ-Funktionär. „Aufgrund der großen inhaltlichen Übereinstimmungen hätte ich aber weniger Bauchweh, die Bildung an die Grünen abzugeben, als etwa die Bereiche Wirtschaft und Stadtwerke an die Türkisen“, betont er.

Genau in diesen Bereichen würde die ÖVP aber wohl Verantwortung übernehmen wollen, wenn sie zum Zug kommt. Im Raum steht eine Teilung des aktuellen Ressorts von Peter Hanke in die Bereiche Wirtschaft und Finanzen. Das wichtige Finanzressort (inklusive der Digitalisierung, die die SPÖ als Thema für sich entdeckt hat) würde bei Hanke verbleiben, während die Wirtschaft zu den Türkisen wandert.

Neben ÖVP-Chef Gernot Blümel, der sich offen lässt, ob er aus dem Finanzministerium nach Wien wechseln würde, gibt es bei Türkis vor allem zwei Kandidaten für einen Stadtratsjob.