Klimaaktivisten blockieren Autobahnabfahrt und Straße am Donaukanal

Die Teilnehmer haben die Schüttelstraße an der Kreuzung mit der Halmgasse in Fahrtrichtung Norden an zwei Stellen blockiert. Geplant war laut Sprecher der letzten Generation, Florian Wagner, den Verkehr auf der Ostautobahn lahmzulegen und sich danach dort auf die Fahrbahn zu kleben. Dieser Versuch wurde jedoch von der Polizei vereitelt.

Bereits am Montag gab es Proteste auf Schulwegen, am Dienstag wurden fünf Straßen am Praterstern blockiert. Am Mittwoch wurde der Verkehr am Gürtel beim Westbahnhof lahmgelegt.