Klimaaktivisten starteten Blockadewelle vor Wiener Schulen

Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben in Wien am Montag in der Fr├╝h Stra├čen vor Schulen blockiert. Die Aktivisten wollen solche Aktionen eine Woche lang durchf├╝hren. Kurz vor Schulbeginn wurden vor 3 Schulgeb├Ąuden sogenannte "verkehrsberuhigte Zonen" geschaffen. Laut Polizei kam es zu umfangreichen Verkehrs-Behinderungen.