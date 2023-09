Klima-Aktivisten protestieren am Wiener Schwarzenbergplatz

Pünktlich zum Schulstart kündigte die "Letzte Generation" eine "Septemberwelle" an. Diese startete am Schwarzenbergplatz in Wien, wo vier Personen auf der Straße festklebten.

Die Kundgebung wurde von der Polizei allerdings rasch aufgelöst. Es kam zu keinem Stau.

Auch in Graz, Wels, Innsbruck und Klagenfurt wurden Proteste organisiert, "damit sich die Regierung endlich ernsthaft für die Zukunft von Schüler:innen und uns allen einsetzt", sagt , so Sprecherin Marina Hagen-Canaval.