Drei Viertel der Österreicher befürworten Haft für Klimakleber

Extremistisch?

Aber sind die Aktivisten der Letzten Generation nun denn Extremisten? Dieser Frage widmete sich vor drei Wochen auch der KURIER.

Christian Piska, Professor am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Uni Wien, ortet bei den Klimaaktivisten zumindest radikale Tendenzen: "Es wird gefordert, dass das System rigorose Maßnahmen zur CO 2 -Reduktion trifft – und wenn das System das nicht tut, dann fordern sie einen Systemwandel. Das bedeutet die Abschaffung des bestehenden politischen Systems, also der Demokratie."

Laut Piska gebe es auch im Verwaltungsrecht die Möglichkeit für höhere Strafen: "Man könnte auch hier primäre Freiheitsstrafen verhängen. Das ist nicht schlimm, man ist nicht vorbestraft, aber es wird schon unangenehmer."

Soziologe Philipp Knopp hält hingegen nichts von härteren Strafen für Klebeproteste, sondern bezeichnet sie als "strafrechtlichen Populismus". Es werde versucht, einen gesellschaftlichen Konflikt mit Mitteln des Strafrechts zu lösen. "Als Extremisten werden oftmals diejenigen politischen Gruppierungen bezeichnet, die für die jeweiligen Sprecher in ihren Positionen als nicht normal gelten", sagt Knopp zudem.

➤ Noch mehr zum Thema: Warum "Klimakleber" (nicht) extremistisch sind