Kleiner Dackel „Geisha“ muss im Tierquartier ausharren

„Sie hat sicher Angst“

Die Chance dazu bekomme sie aber nicht: „Laut Tierquartier brauche ich eine Vollmacht oder müsste ein Verwandter sein“, sagt Johnson. Dass sie ganz in der Nähe der Besitzerin wohne, reiche nicht. „Zwei Mal habe ich die Hündin in der Umgebung ohne Leine gefunden und immer wieder zur Besitzerin gebracht, ich kenne sie gut“, sagt sie. „Im Tierquartier hat sie sicher noch mehr Angst“, sagt sie. Ähnlich sieht das eine Dame aus Graz. Sie sah die Bilder und schrieb dem KURIER: „Es bricht mir das Herz!“ Auch sie bat sich an, das Tier zur Überbrückung bei sich aufzunehmen, bis es der Besitzerin besser geht.

Leider kommt Geisha aus dem Tierquartier so schnell nicht mehr weg. Der Grund: „Die Stadt übernimmt, da keine Angehörigen eruiert werden konnten, in solchen Fällen die Obhut“, sagt die Amtsärztin der MA 60 (Veterinäramt/Tierschutz). „Verwandte und Bekannte mit einer Vollmacht der Besitzerin können das Tier abholen“, sagt die Amtstierärztin. Ansonsten heißt es warten.

Nun hoffen alle, dass die Besitzerin ihre Hündin bald abholen kann. Zur Adoption könnte Geisha – nach §37 (3) Tierschutzgesetz – frühestens in zwei Monaten freigegeben werden. Nach dieser Frist können behördlich abgenommene Tiere ins Eigentum der Stadt übergehen. Übrigens: Der Tagsatz für einen Hund beträgt im Tierquartier 29,24 Euro. Die Gesamtsumme muss im Nachhinein von der Besitzerin bezahlt werden.