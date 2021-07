Frau nach Brand in Wiener Wohnung in Lebensgefahr

Nachbarn leicht verletzt

Die Berufsrettung war mit dem Katastrophenzug und mehreren Teams ausgefahren. Eine Familie aus einer der Nachbarwohnungen mit zwei Kleinkindern musste zur Behandlung bzw. Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus. „Eine 23-jährige Frau sowie ihre eineinhalbjährige Tochter und der dreieinhalb Monate alte Sohn erlitten Rauchgasvergiftungen. Sie verblieben nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte in häuslicher Pflege“, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich. „Ein 42-jähriger Mann zog sich Schnittverletzungen an der Hand zu."

Unter Atemschutz drangen Einsatzkräfte mit einer Löschleitung dann in die Wohnung vor. “Durch den umfassenden Angriff konnte der Brand rasch gelöscht werden", sagte Schauer. Der Einsatz wurde gegen 19.15 Uhr beendet. In der Wohnung wurde der kleine Hund der 66-Jährigen entdeckt. Das Tier wurde ins Freie gebracht und mit Trinkwasser versorgt, zusätzlich wurde ihm Sauerstoff verabreicht. Was das Feuer ausgelöst hat, blieb vorerst unklar. Die Brandermittler des Landeskriminalamts nahmen Ermittlungen auf.