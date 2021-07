Schwere Unwetter: Hochzeitsgesellschaft musste evakuiert werden

Tirol stark betroffen

Eine Gewitterfront hat am Samstagabend mehrere Gemeinden in Tirol getroffen und dabei auch schwere Schäden verursacht. In Uderns im Zillertal (Bezirk Schwaz) waren zwei Häuser von einem Murenabgang betroffen, mehrere Personen mussten evakuiert werden. In Absam (Bezirk Innsbruck-Land) schlug ein Blitz in Wohnhaus ein, die Feuerwehr konnte durch schnelles Eingreifen einen größeren Dachstuhlbrand verhindern.

In Uderns, wo zwei Häuser laut Polizei mit Erdschlamm geflutet wurden, trat an anderer Stelle auch ein kleiner unbenannter Bach über die Ufer und vermurte unter anderem einen Stall. Durch das eindringende Wasser, Geröll und Schlamm verendeten mehrere Ziegen, Hühner und Schweine. Umgestürzte Bäume sowie Überflutungen machten in mehreren Gemeinden, vor allem im Tiroler Unterland, Straßen vorübergehend unpassierbar.