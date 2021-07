Großbrand in Kottingbrunn: 52-Jähriger Feuerwehrmann in Lebensgefahr

Nach dem Großbrand Freitagabend in einer Lagerhalle in Kottingbrunn schwebt ein 52-jähriger Feuerwehrmann aus dem Bezirk Baden in Lebensgefahr. Während der Löscharbeiten war ein unter Druck stehender Löschschlauch gebrochen, wodurch der Mann von einer Verschlusskupplung des Schlauches getroffen und schwerst verletzt wurde. Er wurde vom Notarzt ins Krankenhaus Wiener Neustadt eingeliefert. Der Zustand galt in der Nacht noch als kritisch.

Auch eine 42-jährige Polizistin, die in der Nähe stand, wurde von Teilen getroffen und leicht verletzt. Sie begab sich selbst ins Spital.