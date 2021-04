Ein Großbrand und seine Folgen: Wütende Bewohner und ein Prozess

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Sogar die Ortschefin war zum Ort des Geschehens geeilt, als am 29. November 2020 meterhohe Flammen aus einem Wirtschaftsgebäude in Wolfsgraben im Bezirk St. Pölten schlugen. Während die Einsatzkräfte das Feuer zu löschen versuchten, kümmerten sich Sanitäter um einen Mann, der bei dem Brand Verbrennungen 3. Grades erlitten hatte. Die Ärzte im Spital mussten später Wunden an beiden Unterschenkeln, im Gesicht und an den Händen versorgen.