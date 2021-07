Großbrand in Kottingbrunn: Massiver Rauch, Gasflaschen detoniert

Am Freitagabend ist in Kottingbrunn im Bezirk Baden in einer Lagerhalle ein Großbrand ausgebrochen. Das hatte ein beträchtliche Rauchentwicklung zur Folge: Die Rauchsäulen waren weithin sichtbar.

Das betroffene Gebäude befindet sich unweit der Autobahnauf- bzw. -ausfahrt. Es handelt sich dabei um eine frühere Hühnerfarm, in der inzwischen Fahrzeuge und Gasflaschen gelagert wurden. Mehrere dieser Gasflaschen sind bei dem Brand detoniert.