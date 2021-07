Ursache geklärt: Grillfeier war Auslöser für Großbrand im Prater

Genau vor einem Monat, am 13. Juni, war das Vereinsgebäude eines Sportvereins nahe der Prater Hauptallee im Wiener Wurstelprater aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Wiener Berufsfeuerwehr rief Alarmstufe zwei aus. Es waren 70 Mann im Einsatz.

Nun steht die Brandursache laut einem Bericht von orf.at fest. "Nach einer Grillfeier wurde die Kohle und Asche in einen Kübel gefüllt. Starker Wind hat dann die Restglut entfacht und so dürfte das Feuer auf das Vereinsgebäude übergegangen sein", wird Polizeisprecher Mohamed Ibrahim in dem Bericht zitiert.