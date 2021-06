Großeinsatz: Brand nahe der Prater Hauptallee

Ein Vereinsgebäude eines Sportvereins nahe der Prater Hauptallee im Wiener Würstelprater ist aus noch ungeklärter Ursache in der Nacht auf heute in Brand geraten. Die Feuerwehrleute retteten eine Person aus dem zweistöckigen Gebäude an der Hauptallee, in dem Vereinsräume und eine Kantine untergebracht sind.

Seit halb vier Uhr morgens versuchen die Einsatzkräfte der Wiener Feuerwehr, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Löscharbeiten sind noch immer in Gang: Aktuell sind 17 Fahrzeuge und 70 Mann für Löscharbeiten vor Ort.

Es herrscht Alarmstufe zwei. "Das Feuer wird mit mehreren Löschleitungen im Inneren des Gebäudes und über drei Drehleitern bekämpft. Außerdem muss das Dach mit speziellem Trenngeräten geöffnet werden“, erklärt Presse und Informationsoffizier der Feuerwehr Lukas Schauer.

Das Gebäude soll sich in der Nacht entzündet haben. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich der Brand bereits auf das Dach ausgebreitet.

Für die Dauer des Löscharbeiten ist die Hauptallee für Sportler und Spaziergänger zwischen Laternenweg und Kaiserallee bzw. Rotundenallee gesperrt. Grund ist die starke Verrauchung.