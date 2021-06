Cobra musste nach Brand in Oberwaltersdorf Wohnhaus stürmen

Aggressives Verhalten

„Als wir an der Einsatzadresse eintrafen wurde uns erst nach kräftigem Klopfen an der Tür geöffnet und wir drangen mit schwerem Atemschutz in das Innere des Wohnhauses vor“, schilderte Einsatzleiter Patrick Kospach von der Feuerwehr Oberwaltersdorf die Situation.

Das Feuer war in der Nähe des Sofas ausgebrochen. Es konnte rasch gelöscht werden, auch ein Übergreifen der Flammen auf andere Gegenstände konnte verhindert werden. Danach sei die Situation jedoch eskaliert: "Anschließend verhielt sich der Wohnhauseigentümer aggressiv gegenüber unserem Atemschutztrupp, worauf dieser sofort die Schlauchleitung ablegte und das Haus verließ. Der Mann nahm den Schlauch, warf ihn aus dem Haus und versperrte die Eingangstür“, so der Einsatzleiter.