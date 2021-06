"Verheerende Zustände in St. Pölten": Vorwürfe gegen Busfirma

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Mehr als fünf Millionen Fahrgäste werden Jahr für Jahr mit den LUP-Bussen in der Landeshauptstadt St. Pölten transportiert. Betrieben wird das Öffi-System unter anderem von der Zuklinbus GmbH mit Sitz in Klosterneuburg. In einem anonymen Brief, der den KURIER erreichte, werden nun schwere Vorwürfe gegen das Unternehmen erhoben.

Mutmaßliche Umweltsünden

Der Verfasser schreibt von „verheerenden Zuständen“, die auf einem Bus-Parkplatz in St. Pölten herrschen sollen. Gespickt ist die Kritik mit mehreren Fotos, die die Verfehlungen aufzeigen sollen. Zum einen soll es auf dem Gelände im Norden der Stadt zu Umweltsünden gekommen sein. Der Hinweisgeber berichtet, dass das Mittel „AdBlue“ (flüssige Harnstofflösung zur Abgasnachbehandlung, Anm.) ins Erdreich eingesickert sein soll.