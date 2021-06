Nach dem Abstieg: St. Pölten trennt sich von Sportchef Zellhofer

Der SKN war am vergangenen Samstag mit einem Gesamt-0:5 in der Relegation gegen Austria Klagenfurt bei nur sechs Siegen in 36 Saisonspielen nach fünfjähriger Oberhaus-Zugehörigkeit in die 2. Liga abgestiegen. Ob der ebenfalls auslaufende Vertrag von Trainer Gerald Baumgartner verlängert wird, steht indes noch nicht fest. Baumgartner hatte zuletzt gegenüber der APA den Wunsch geäußert, in St. Pölten "etwas langfristig aufzubauen".

KURIER-Informationen zufolge soll indes eine Rückkehr von Martin Scherb ein Thema sein. Der 51-Jährige coachte den Klub von 2007 bis 2013, unter seiner Regie gelang auch der Meistertitel in der Regionalliga Ost und der damit verbundene Aufstieg in die 2. Liga im Jahr 2008.