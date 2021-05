Brand bei beliebtem türkischen Lokal "Kent" legt Öffi-Verkehr lahm

Gegen 7 Uhr ging am Donnerstag in der Früh der Alarm ein - ein Kebabstand in der Hütteldorfer Straße in Wien-Penzing stehe in Flammen. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass es sich um eine Kent-Filiale handelte, also ein ganzes Restaurant.

Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten, rasch bemerkten die Feuerwehrleute, dass es sich glücklicherweise lediglich um einen Kellerbrand handelte und das Lokal selbst nach momentanem Stand nicht stark betroffen war.

Keine Verletzten

Problematisch war von Beginn an die starke Rauchentwicklung, denn die Rauchschwaden wurden durch ein Entlüftungssystem nicht nur nach oben, sondern auch in die nebenan liegende U3-Station Hütteldorfer Straße gedrückt.

Verletzt wurde bei dem Brand laut Feuerwehr niemand. Auch die über dem Restaurant liegenden Wohnungen sollen keinen Schaden davongetragen haben.

Frühverkehr gestört

Zwar wurde sofort mit Entlüftungsmaßnahmen gestartet, die U3-Station musste aber dennoch vorübergehend gesperrt werden. Mittlerweile fährt die U-Bahn in dem Bereich aber wieder. Auch die Bim-Linie 49 ist von dem Einsatz betroffen. Auf der Seite der Wiener Linien ist zu lesen: "Die Linie 49 fährt derzeit nur zwischen Ring, Volkstheater und Urban-Loritz-Platz bzw. Breitensee und Hütteldorf, Bujattigasse".

Ein Ende der Störung sei derzeit nicht absehbar, man solle auf die Linien 6 und 18 ausweichen.