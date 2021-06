Wien: Illegaler Fall von Tierhandel aufgedeckt

Bereits Ende März hatte eine Dame die Tierrettung der Stadt Wien verständigt, um eine angeblich allein umherirrende Hündin abholen und zur Versorgung ins TierQuarTier Wien bringen zu lassen. Das Tier war krank und bei einer Untersuchung stellte sich heraus, warum das Tier "entsorgt" wurde, wie es das TierQuarTier Wien formuliert.

Der Hund mit ausländischem Mikro-Chip ist an der unheilbaren Infektionskrankheit Leishmaniose erkrankt, welche unter anderem vermehrt im Mittelmeerraum auftritt.„Oft bringen gut gemeinte “Rettungen„ von Hunden aus dem Ausland große Probleme und vor allem ansteckende Krankheiten mit sich, die nicht nur eine Gefahr für heimische Tiere, sondern auch für uns Menschen darstellen. Auch in inländischen Tierheimen warten zahlreiche Vierbeiner sehnsüchtig auf ein neues Zuhause. Bitte informieren Sie sich immer zuerst bei Tierschutzhäusern in Ihrer Nähe“, bittet Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers Wien.