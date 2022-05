Kinder besprühten Fahrzeuge und Hauswände mit Farbe in Wien

Am frühen Montagabend verständigte eine Frau die Polizei und gab an, vier Jugendlichen beim Besprühen von Fahrzeugen und Hauswänden in Wien-Leopoldstadt gesehen zu haben.

Die Polizei stoppte die vier Kinder in der Taborstraße. Dabei handelt es sich um einen 13-jährigen Serben, eine gleichaltrige Österreicherin und einen zwei Jahre älteren Niederländer. Die Buben und das Mädchen gaben die Beschmierungen unumwunden zu.

Anzeige wegen Beschädigung

Die Idee, Fahrzeuge und Hauswände mit blauer Farbspraydose zu besprühen, soll laut deren Angaben ein 13-jähriger Freund gehabt haben, der zwar dabei gewesen, jedoch bereits nach Hause gegangen sei.

Alle vier Jugendliche wurden wegen insgesamt elf Beschädigungen angezeigt.

