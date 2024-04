Kieselstein statt Drogen: Dealer wurde Opfer einer Attacke

Nicht einmal zwei Monate ist es her, dass sich die beiden Burschen , 18 und 20 Jahre alt, zuletzt vor einem Richter verantworten mussten. Am Montag standen sie nun erneut vor Gericht. Es ging um schwere Körperverletzung , gefährliche Drohung , Nötigung und Raub .

Als die beiden jungen Burschen den Dealer eine Woche später wieder antrafen - wiederum bei der U6-Station Gumpendorfer Straße - forderte der 18-Jährige sein Geld zurück. "Er wollte es mir aber nicht geben, also hab' ich ihn die Treppe runtergestoßen. Es tut mir jetzt aber sehr leid", sagt der Zweitangeklagte.

Benzos, Gras, Kokain

Was danach passiert ist, weiß der 19-Jährige nicht mehr so genau. Er sei auf Drogen gewesen, als er den Mann runterstieß. "Was nehmen sie denn immer so?", fragt der Richter. "Benzos, Gras, Kokain", antwortet der Angeklagte.