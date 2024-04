Speiben, schwitzen, schlafen: Eine 12-Jährige erzählt vom Entzug

Nachdem immer mehr Menschen in meinem Umfeld gestorben sind, hab’ ich mir gedacht, ich muss was ändern

Zu stark war der Wunsch, keine Angst mehr zu verspüren. „Endlich einmal nicht mehr alles so stark fühlen zu müssen“, erklärt die junge Frau. Durch die Einnahme von Benzos fällt auch die Hemmschwelle – und Erinnerungslücken tun sich auf. Es gibt Fotos und Videos auf Claras Handy, an die sie sich nicht mehr erinnern kann. „Auf einem Foto sitze ich direkt im McDonald's am Karlsplatz und zieh’ mir am Tisch Benzos durch die Nase. Ich würde das in nüchternen Zustand niemals machen“, sagt sie.

„Ich hab Benzos genommen, weil ich an schweren teilweise täglichen Panikattacken leide, seit ich sechs Jahre alt bin“, erzählt Clara. Was als Notfallmedikament gegen ihre Angststörung begann, entwickelte sich rasch zur Sucht.

Es gab Phasen, da nahm die heute 19-Jährige zwei oder sogar drei Blister Benzos pro Tag. Als sie nicht mehr leben wollte, schüttete das junge Mädchen noch eine halbe Flasche Rum nach. Aber sie überlebte.

Rekord an Drogentoten

Anders als ihr erster Freund. „Er ist an einer Überdosis gestorben, und er war nicht der Einzige. Das macht dann schon was mit einem. Man checkt, dass man daran wirklich sterben kann“, schildert Clara.

Beim Blick in die Statistik zeigt sich, dass es zuletzt auch einen Rekord an Drogentoten in Österreich gab. Das Gesundheitsministerium veröffentlichte im Jänner den Drogenbericht aus dem Jahr 2022 – 248 Menschen starben in dieser Zeit an einer Überdosis. Aktuellere Zahlen liegen derzeit nicht vor. Wie erklären sich Experten diesen Anstieg? „Es gibt dazu verschiedene Hypothesen. Es könnte sich bei dieser Entwicklung nach wie vor um Nachwirkungen der Pandemie handeln“, sagte Martin Busch, Leiter des Kompetenzzentrums Sucht an der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG).