Österreich hat ein Drogenproblem: So viele Tote wie nie zuvor

"Pandemie bringt in Österreich Rekord bei Drogentoten" oder "Drogen in Österreich: So stark wie nie, Rekord an Toten" lauteten Schlagzeilen von Medienberichten in vergangenen Jahren. Nun dürfte es abermals einen neuen Rekord geben. Das Gesundheitsministerium veröffentlichte den Drogenbericht aus dem Vorjahr - mit teils erschreckenden Zahlen.

Im Vorjahr lag die Zahl der Drogentoten in Österreich bei 248. "Seit wir die Todeszahlen erheben, war die Anzahl an Personen, die an einer Überdosis gestorben sind, noch nie so hoch", sagte Martin Busch, Leiter des Kompetenzzentrums Sucht an der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) bei der Präsentation der Daten.