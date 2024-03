Abhängigkeit auf Rezept: Wie Benzos zur Trenddroge wurden

Sie helfen bei Angststörungen, Schlafproblemen und Depressionen – und sie machen schnell abhängig. Ob auch die 14-Jährige, die tot in einer Wohnung in Wien aufgefunden wurde, Benzodiazepine in ihrem Blut hatte, soll ein toxikologisches Gutachten klären. Fest steht, dass immer mehr junge Menschen zu den Beruhigungsmitteln greifen.

Gabriele Fischer, Leiterin der Suchttherapie der MedUni Wien, plädiert darauf, sogenannte Benzos differenziert zu betrachten. „Bei akuten Problemen wie einer Panikattacke sind Benzos großartige Medikamente. Aber jede Dauerverschreibung ist bedenklich.“ Nehmen junge Menschen Benzos ein, wirke sich das – speziell bei Konsum in höherer Dosis – auch auf deren Gewaltpotenzial aus. „Es kommt dann eher zu Übergriffen, auch im sexuellen Bereich. Die Grenzen verschwimmen, das Nähe-Distanz-Verhältnis wird reduziert.